Автоюрист Радько рассказал, когда авторегистраторы нарушают правила

Современный автомобиль трудно представить без видеорегистратора и держателя для смартфона, тем не менее владельцу авто за их использование могут выписать штраф. Автоюрист Сергей Радько рассказал, в каком случае приборы и украшения в передней части салона нарушают правила. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, любой предмет, находящийся в салоне, формально считается грузом, который в свою очередь должен размещаться так, чтобы не затруднять управление автомобилем, не ухудшать обзорность, не создавать опасность. Поэтому в плане видеорегистраторов действует та же норма — любые предметы в салоне не должны ограничивать обзорность со стороны водителя. При этом общая норма о запрете на ограничение обзора водителя относится к любым приспособлениям, расположенным в салоне автомобиля. Однако определяет факт того, заблокирован обзор водителя или нет, должен инспектор ГИБДД.

Эксперт добавил, что в случае фиксации инспектором того, что предметы, которые находятся в передней части салона, блокируют обзор с водительского места, он может потребовать убрать их. Для этого необходим протокол, после чего инспектор может сделать водителю предупреждение либо выписать штраф по ст. 12.21 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки грузов» или ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена».

По его мнению, размер взыскания в обоих случаях одинаковый — 500 рублей, и более жесткого наказания за повторное нарушение по этим статьям не предусмотрено, в связи с чем указанная сумма будет оставаться неизменной, даже если водителя будут ловить с ограниченным обзором ежедневно.

Ранее он назвал предметы на лобовом стекле, за которые можно получить штраф.