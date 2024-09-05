Автоюрист Славнов перечислил последствия автомобильного ДТП со зданием

Выезжая с парковки, водитель поцарапал автомобиль о забор или стену здания, и в этом случае здание или ограда тоже являются участниками ДТП. В таком случае водитель также несет ответственность. По словам автоюриста Дмитрия Славнова, сегодня в случае столкновения автомобиля с чем угодно считается ДТП. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что согласно ст. 12.24 ч. 2 КоАП РФ оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся, в отсутствие признаков уголовно наказуемого деяния влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет.

По мнению юриста, в случае если водитель врезался в здание и уехал, то, в случае наличия доказательств его привлекут к ответственности вплоть до лишения водительских прав.

Он уточнил, что подобные ситуации определяются тремя признаками: автомобиль, движение, ущерб, то есть фиксируется, отсматриваются записи камер, находится виновный, и в отношении него возбуждается административный материал.

Ранее он назвал случаи легального покидания участником ДТП места аварии.