Автоюрист Славнов перечислил способы действия при ДТП с автобусом

Городские автобусы каждый день перевозят тысячи человек и являются важной частью городской инфраструктуры. Тем не менее иногда действия водителей указанного общественного транспорта вызывают у пассажиров, пешеходов и прочих участников дорожного движения недовольств. Автоюрист Дмитрий Славнов рассказал, куда их можно адресовать и что делать в случае реального ДТП с городским автобусом. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, сейчас водители автобусов водят намного лучше, чем 10 и тем более 20 лет назад, в связи с чем говорить о плохой работе этого транспорта не приходится. К тому же сами автобусы стали комфортнее, установленные камеры видеонаблюдения позволяют перевозчику постоянно наблюдать за работой водителя.

Эксперт подчеркнул, что неприятности с автобусами из-за ошибок водителя все же не исключены и в случае этого стоит пожаловаться на это напрямую перевозчику через горячую линию или сайт. Кроме того, местоположение каждого автобуса регулярно отслеживается в системе перевозчика, поэтому чтобы найти конкретного водителя, достаточно знать, где и когда он совершил то или иное нарушение.

По его мнению, в случае ДТП с общественным транспортом порядок действий для водителя легкового автомобиля тут ничем не отличается от поведения при обычной аварии, то есть следует вызвать сотрудников дорожно-патрульной службы. Однако если столкновение произошло не из-за водителя автобуса, а по вине другого участника движения, то уже автобусный парк будет взыскивать компенсацию за причиненный ущерб. Подобные случаи, как правило, покрывает ОСАГО. Аналогично вызывать инспекторов нужно и в ситуациях, когда водитель автобуса после столкновения куда-то уезжает.

Ранее юрист Золотов перечислил действия в случае, если выплата по страховке не покрывает ущерб от ДТП.