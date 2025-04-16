Юрист Золотов перечислил действия в случае, если выплата по страховке не покрывает ущерб от ДТП

В нашей стране получила распространение схема, по которой аварийные комиссары и автоюристы выбивают деньги с виновников ДТП. Они убеждают потерпевшего заключить договор об уступке прав требования ущерба после ДТП под предлогом, что от страховой компании якобы ничего добиться не получится. Автоюрист Дмитрий Золотов рассказал, каким образом юристы и аварийные комиссары обманывают виновников ДТП, выбивая из них крупные суммы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, это вовсе не схема, а реально работающий закон, вернее, пробел в законодательстве. Однако это не свидетельствует о том, что все злоумышленники им пользуются и злоупотребляют.

Автоюрист подчеркнул, что по указанной схеме сегодня работают юристы, выкупающие долг по договору цессии, однако речь идет о громких случаях, когда удалось их найти, а тем временем 60% пострадавших по этой схеме продолжают взыскивать оставшуюся сумму для ремонта автомобиля.

Ранее эксперт Кошелева перечислила наиболее частые страховые случаи с самокатами и ДТП.