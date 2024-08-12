Автоюрист Славнов пояснил последствия передачи каршеринг-аккаунта в России

На минувших выходных в столице автомобиль каршеринга, за рулем которого находился 15-летний подросток, врезался в здание при попытке скрыться от сотрудников ГАИ. В итоге ДТП другой несовершеннолетний, находившийся на пассажирском сидении, погиб на месте, еще троих подростков доставили в больницу. Виновник аварии с места происшествия скрылся, автомобиль в аренду он взял с чужого аккаунта. По словам автоюриста Дмитрия Славнова, к ответственности за произошедшее прежде всего привлекут подростка, который находился за рулем каршерингового автомобиля, а также понесет ответственность и владелец аккаунта, с которого был арендован автомобиль, если не будет доказано, что доступ к его учетной записи был украден. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что в данной ситуации или владелец аккаунта не уследил за ним, или он как-то утек в сеть, был взломан. Кроме того, согласно ст. 1064 ГК РФ причинитель вреда обязан полностью возместить причиненный им вред. Также ему вменяется и ст. 264 УК РФ, подразумевающая смерть пассажира, сопряженная со скрытием с места ДТП.

По мнению юриста, если суд придет к выводу, что доступ к аккаунту подросток получил нечестным путем, то вся вина за произошедшее будет возложена на него. Помимо этого, если в рамках разбирательств выяснится, что владелец учетной записи осознанно передал ее несовершеннолетнему, то он будет вынужден в любом случае оплатить штраф каршеринговой компании за разбитый автомобиль и за предоставление доступа к аккаунту другому человеку. В этом случае сумма может доходить до нескольких сотен тысяч рублей.

Он подчеркнул, что обязанности по возмещению ущерба пострадавшим точно лягут на плечи подростка, который устроил ДТП, вернее на плечи его родителей, которые могут погасить долги до достижения виновным совершеннолетия.

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