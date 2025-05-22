Автоюрист Воропаев раскрыл новую аферу мошенников с участием страховщиков

Каждый день в прессе появляются новости о новых видах мошенничества: доверчивые жители нашей страны передают свои сбережения злоумышленникам под разным предлогом. По словам автоюриста Льва Воропаева, находятся и те, кто начал проворачивать махинации не только с гражданами, а также и со страховыми компаниями. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он отметил, что человек покупает японский автомобиль, ремонт которого обходится дорого, следовательно, водитель умышленно совершает ДТП с другим участником, который нарушает правила дорожного движения. После этого они обращаются в страховую компанию за возмещением, и водитель получает серьезную сумму как от страховой компании, так и от «виновника ДТП».

По мнению автоюриста, оспорить вину в указанном случае весьма трудно. Наиболее часто страдают именно страховые компании: как правило, оба участника аварии на месте составляют только бумажный или электронный европротокол, с которым далее обращаются к финансовым организациям.

Ранее сообщалось, что клиентов авторемонтных салонов начали массово разводить мошенники в Москве.