Автомашина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем в подмосковном Подольске

Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое случилось сегодня ранее утром в городском округе Подольск. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Так, сегодня около шести утра возле одного из домов, расположенных на улице Кирова, произошло попутное столкновение автомашины скорой помощи и легкового автомобиля. По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия три человека получили телесные повреждения.

Отмечается, что в настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. И уже по результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

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