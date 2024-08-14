В Подмосковье пенсионерка прострелила себе ногу, празднуя День строителя — СМИ
«МК»: в Подмосковье пенсионерка прострелила себе ногу, празднуя День строителя
Фото: [медиасток.рф]
В подмосковных Луховицах пенсионерка случайно выстрелила себе в бедро. Все произошло во время празднования Дня строителя, сообщает «Московский комсомолец».
По информации издания, 62-летнюю женщину госпитализировали. Рана оказалась неопасной для жизни. Врачи обработали травмированное бедро и отпустили пострадавшую домой.
Известно, что травматический пистолет женщина нашла в сумке супруга. Ногу она себе прострелила, балуясь с оружием.
Ранее сообщалось, что на проселочной дороге в Подмосковье нашли труп обнаженного мужчины.