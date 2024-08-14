В подмосковных Луховицах пенсионерка случайно выстрелила себе в бедро. Все произошло во время празднования Дня строителя, сообщает «Московский комсомолец» .

По информации издания, 62-летнюю женщину госпитализировали. Рана оказалась неопасной для жизни. Врачи обработали травмированное бедро и отпустили пострадавшую домой.

Известно, что травматический пистолет женщина нашла в сумке супруга. Ногу она себе прострелила, балуясь с оружием.

Ранее сообщалось, что на проселочной дороге в Подмосковье нашли труп обнаженного мужчины.