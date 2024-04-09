Автоматическая система перехвата низколетящих целей сработала в Севастополе

Михаил Развожаев, губернатор Севастополя, объяснил громкие звуки, которые услышали горожане. Это над морем работала система противовоздушной обороны. Запись об этом он сделал в своем Telegram-канале.

Горожане слышали взрывы и стрельбу со стороны моря. Губернатор объяснил это перехватом беспилотника, который пытался выйти на город.

«Это сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией вблизи Севастополя», - указал он.

Ранее президенту Макрону напомнили о существовании Французского кладбища в Севастополе. Только на нем одном захоронено около 28 тысяч французских военных, которые вторглись на полуостров во время Крымской войны. Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов напомнил, что с тех пор оружие сильно усовершенствовалось, поэтому количество новых жертв может стать гораздо большим.