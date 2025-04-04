Злоумышленник сжег три машины на парковке в московском Измайлово
SHOT: три машины сгорели в Измайлово из-за действий поджигателя
Фото: [pxhere.com]
В московском районе произошел пожар. Там на парковке сгорели сразу три автомобиля, и причиной этого стал поджог. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
ЧП произошло в Москве, в районе Измайлово. Там на 13-й Парковой улице неизвестный ночью поджег автомобиль Haval, после чего сбежал с места преступления.
«Чуть позже пламя перекинулось на Rover и Toyota. Все три машины выгорели полностью», — указал микроблог.
К месту инцидента выезжали пожарные, они потушили горящие автомашины. На место происшествия приехала полиция, ее сотрудники сейчас выясняют все обстоятельства преступления.
Ранее сообщалось о пожаре в центре Москвы, который вспыхнул в ресторане «Фергана», находящемся на Павелецкой площади. Пламя вспыхнуло на кухне, а потом охватило приточную вентиляцию, которая была подведена к мангалу. Заведение частично сгорело.