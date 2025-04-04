Злоумышленник сжег три машины на парковке в московском Измайлово

В московском районе произошел пожар. Там на парковке сгорели сразу три автомобиля, и причиной этого стал поджог. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

ЧП произошло в Москве, в районе Измайлово. Там на 13-й Парковой улице неизвестный ночью поджег автомобиль Haval, после чего сбежал с места преступления.

«Чуть позже пламя перекинулось на Rover и Toyota. Все три машины выгорели полностью», — указал микроблог.

К месту инцидента выезжали пожарные, они потушили горящие автомашины. На место происшествия приехала полиция, ее сотрудники сейчас выясняют все обстоятельства преступления.

Ранее сообщалось о пожаре в центре Москвы, который вспыхнул в ресторане «Фергана», находящемся на Павелецкой площади. Пламя вспыхнуло на кухне, а потом охватило приточную вентиляцию, которая была подведена к мангалу. Заведение частично сгорело.