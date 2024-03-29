Автомобиль полностью сгорел на парковке в Мытищах

Минувшей ночью в Мытищах полностью сгорел автомобиль, который был припаркован на Юбилейной улице, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о пожаре поступили спасателям около 02:32. Спустя примерно пятьдесят минут огонь был ликвидирован. К тушению привлекали семь человек и три единицы техники. Из людей никто не пострадал.

По информации «Московского комсомольца», огонь полностью уничтожил автомобиль, а соседние машины получили серьезные повреждения.

Со слов очевидцев, перед пожаром они слышали хлопок. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в квартире в подмосковном Дмитрове, пострадали несколько человек.