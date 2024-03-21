Несколько человек пострадали при пожаре в квартире в подмосковном Дмитрове
Фото: [Управление МЧС России по Московской области]
Квартира загорелась этой ночью в Дмитрове, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
Сведения о пожаре в жилом доме на Комсомольской улице поступили спасателям после двух часов ночи. Спустя почти полтора часа возгорание было ликвидировано.
К тушению привлекали пятнадцать человек и четыре единицы техники. В результате происшествия пострадали несколько человек, уточнили в главке.
Ранее сообщалось, что в Ленинском округе Подмосковья загорелась строящаяся многоэтажка.