Автомобиль с военным подорвали в Одессе

В Одессе произошел взрыв автомобиля, в который садился владелец — украинский военнослужащий. Об этом происшествии сообщает издание «24 канал».

Инцидент случился на улице Варненской, когда военный сел в припаркованную машину. По предварительным данным, транспортное средство было заминировано. Взрывчатка могла активироваться от действий мужчины, однако это установят специалисты.

Сам боец, по данным СМИ, получил ранения, но смог выжить.

Отмечается, что за последние сутки это второй случай. Так, в Харькове украинский военный погиб в результате взрыва заминированного скутера.

Официальные лица информацию о взрыве машины в Одессе не комментировали. Также не раскрывается имя и звание военного.

Ранее сообщалось, что в СК раскрыли подробности о преступлениях двух украинских генералов, наплевавших на запрещенные методы ведения войны.