Автомобиль съемочной группы «Звезды» сгорел после атаки дронов ВСУ

Украинские беспилотники дважды атаковали автомобиль съемочной группы телеканала «Звезда» в Алешках Херсонской области. Об этом говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в результате атаки автомобиль сгорел дотла. Кроме того, один из сопровождающих получил ранения.

Как рассказала корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко, практически весь город находится в руинах из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ.

Журналист подчеркнула, что гражданские объекты регулярно становятся мишенью для украинских боевиков. Она отметила, что повреждения в результате террористических действий получила местная больница. Несмотря на это, учреждение продолжает работать.

Как ранее сообщала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова, российские журналисты становятся для ВСУ приоритетными целями. По ее словам, Киев ведет охоту на представителей СМИ несмотря на то, что они выполняют свою работу без оружия.

Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку 30 беспилотников за ночь.