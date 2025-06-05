Российская ПВО отразила атаку 30 беспилотников за ночь
Минобороны: силы ПВО сбили 30 дронов ВСУ над Россией
Фото: [flickr.com]
В ночь на 5 июня российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку массированной атаки с использованием беспилотников. Как сообщило Министерство обороны РФ, было ликвидировано 30 украинских БПЛА авиационного типа.
В частности, 15 дронов уничтожены над Ростовской областью, 11 — над Крымским полуостровом. Еще два беспилотника сбиты в Белгородской области и по одному — в Московской и Курской областях.
Ранее сообщалось, что Великобритания увеличит поставки дронов для Украины в десять раз.