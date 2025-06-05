Российская ПВО отразила атаку 30 беспилотников за ночь

В ночь на 5 июня российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку массированной атаки с использованием беспилотников. Как сообщило Министерство обороны РФ, было ликвидировано 30 украинских БПЛА авиационного типа.

В частности, 15 дронов уничтожены над Ростовской областью, 11 — над Крымским полуостровом. Еще два беспилотника сбиты в Белгородской области и по одному — в Московской и Курской областях.

Ранее сообщалось, что Великобритания увеличит поставки дронов для Украины в десять раз.