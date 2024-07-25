Автомобиль сгорел рано утром во дворе жилого дома в Балашихе
Автомобиль загорелся этим утром во дворе жилого дома в Балашихе, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
ЧП случилось на Шоссейной улице. Сведения о возгорании транспортного средства поступили спасателям в 05:47. К тушению привлекали четырех человек и одну единицу техники.
На ликвидацию последствий пожара спасателям понадобилось около десяти минут. О пострадавших не сообщается.
Ранее в Богородском округе Подмосковья загорелось нежилое здание.