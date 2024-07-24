Пожар в нежилом здании в Богородском округе тушили почти 14 часов

Безопасность
Управление МЧС России по Московской области

Фото: [Управление МЧС России по Московской области]

В Богородском округе Подмосковья загорелось нежилое здание, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о возгорании поступили спасателям накануне около одиннадцати часов дня. К тушению привлекали двадцать восемь человек и восемь единиц техники.

Последствия пожара были ликвидированы около двух часов ночи. По данным областного главка МЧС, в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что несколько человек пострадали при пожаре в квартире в Сергиевом Посаде.

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