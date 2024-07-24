Пожар в нежилом здании в Богородском округе тушили почти 14 часов
Фото: [Управление МЧС России по Московской области]
В Богородском округе Подмосковья загорелось нежилое здание, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
Сведения о возгорании поступили спасателям накануне около одиннадцати часов дня. К тушению привлекали двадцать восемь человек и восемь единиц техники.
Последствия пожара были ликвидированы около двух часов ночи. По данным областного главка МЧС, в результате ЧП никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что несколько человек пострадали при пожаре в квартире в Сергиевом Посаде.