Пожар в нежилом здании в Богородском округе тушили почти 14 часов

Сведения о возгорании поступили спасателям накануне около одиннадцати часов дня. К тушению привлекали двадцать восемь человек и восемь единиц техники.

Последствия пожара были ликвидированы около двух часов ночи. По данным областного главка МЧС, в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что несколько человек пострадали при пожаре в квартире в Сергиевом Посаде.