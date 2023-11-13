Автомобиль сгорел во дворе жилого дома в подмосковном Реутове

Автомобиль загорелся во дворе жилого дома на улице Гагарина в Реутове, сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.

Пожар случился сегодня рано утром. Спасатели оперативно прибыли на место, спустя пятнадцать минут возгорание было ликвидировано, уточнили в ведомстве.

К тушению привлекали четыре человека и одну единицу техники. Сведений о пострадавших не поступало. Других подробностей происшествия не приводится.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал при пожаре в квартире в поселке под Солнечногорском.