Человек пострадал при пожаре в многоквартирном доме под Солнечногорском
Фото: [пресс-служба ГУ МЧС России по МО]
Пожар произошел в многоквартирном доме в поселке Андреевка в городском округе Солнечногорск, сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.
Возгорание случилось в одной из квартир. Сведения о происшествии поступили спасателям сегодня в 04:11. Спустя сорок минут огонь был потушен.
К тушению привлекали свыше двадцати человек и шесть единиц техники. По данным МЧС, в результате пожара пострадал один человек.
Ранее сообщалось, что женщина и ее малолетняя дочь заживо сгорели при пожаре в подмосковном Подольске.