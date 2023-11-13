Человек пострадал при пожаре в многоквартирном доме под Солнечногорском

Пожар произошел в многоквартирном доме в поселке Андреевка в городском округе Солнечногорск, сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.

Возгорание случилось в одной из квартир. Сведения о происшествии поступили спасателям сегодня в 04:11. Спустя сорок минут огонь был потушен.

К тушению привлекали свыше двадцати человек и шесть единиц техники. По данным МЧС, в результате пожара пострадал один человек.

Ранее сообщалось, что женщина и ее малолетняя дочь заживо сгорели при пожаре в подмосковном Подольске.