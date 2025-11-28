Автомобиль СКР сгорел дотла: суд арестовал подозреваемую в поджоге на полтора месяца

Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал строгую меру пресечения для Анастасии Стратович, обвиняемой в умышленном уничтожении имущества. Она будет содержаться под стражей в течение ближайших полутора месяцев, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

Следствие устанавливает, что уроженка Киева, действуя в группе лиц, нанесла на служебный автомобиль Следственного комитета РФ горючую смесь, что привело к его полному уничтожению. Таким образом, действия Стратович квалифицированы по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ («Умышленное уничтожение имущества»).

Данная статья предусматривает серьезную ответственность, особенно учитывая тот факт, что преступление было направлено против имущества государственного правоохранительного органа.

Ранее сообщалось, что осужденные по делу Крымского моста обратились к журналистам после приговора.