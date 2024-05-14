Автомобиль в белгородском Шебекино был атакован дроном ВСУ

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекино, который часто подвергается обстрелам, был атакован движущийся автомобиль.

Квадрокоптер атаковал машину, которая ехала по дороге в Шебекино. Гладков не уточняет, кто находился в транспорте. Атака с дрона у ВСУ прошла успешно: транспорт был подорван, у него повреждены лобовое стекло, крыша и капот.

Напомним, что в Белгороде и регионе 14 мая гудят сирены о ракетной опасности. Его отменили лишь в 21:47. Оповещения работали и 12 мая, в страшный день массированной атаки со стороны Украины. Один из обломков ракеты попал в многоэтажку на ул. Щорса, все десять этажей обвалились в одной из секций подъезда. Погибло более пятнадцати человек, включая детей.

Ранее белгородцы рассказали, как спасали пострадавших в рухнувшей многоэтажке после обстрела.