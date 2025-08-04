Автомобиль загорелся на 80-м километре МКАД

На Московской кольцевой автодороге произошло возгорание транспортного средства, о чем проинформировал телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Согласно информации канала, пожар вспыхнул на 80-м километре МКАД, где загорелась машина. Исходя из визуальных материалов, предоставленных с места происшествия, эпицентр возгорания находился в моторном отсеке. В настоящее время информация о возможных пострадавших уточняется, как указано в источнике.

Свидетели зафиксировали данный инцидент на видео. На кадрах видно, что автомобиль объят пламенем на краю дороги, при этом огонь полностью охватил переднюю часть машины.

На записи также можно заметить открытый багажный отсек. Помимо этого, рядом с горящим автомобилем находятся другие транспортные средства и люди. По данным канала, из-за пожара возникли трудности в движении транспорта, что привело к образованию километровой пробки.

Ранее сообщалось, что два грузовика столкнулись на МКАД и протаранили легковушки, стоящие в пробке.