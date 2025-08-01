Два грузовика столкнулись на МКАД и протаранили легковушки, стоящие в пробке

На юге МКАД произошла массовая авария, виновниками которой стали два грузовых автомобиля. Об этом в своем телеграм-канале сообщила прокуратура Москвы.

Правоохранители показали видео. На нем видно, как два крупнотоннажных транспортных средства, которые столкнулись еще до начала видеофиксации, на заметной скорости врезаются в легковые автомобили, стоящие в пробке. ЧП произошло утром пятницы, 1 августа. В результате повреждения получают несколько легковушек. Больше всего пострадала одна из них, которая после удара отлетела в сторону и врезалась в отбойник. По имеющимся данным, имеются пострадавшие.

Ранее сообщалось о ДТП в Подольске. Между собой столкнулись автобус, три легковые автомашины, мотоцикл и скутер. По предварительным данным, травмы получили четыре человека. Сотрудники ГИБДД проводят расследование, чтобы выяснить все детали случившегося и определить степень ответственности каждого участника аварии.