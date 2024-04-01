Автомобильный мост частично обрушился в подмосковной Истре

В районе деревни Троица под Истрой частично обрушился автомобильный мост, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

В надзорном ведомстве уточнили, что доступ граждан к домовладениям и проезд экстренных служб обеспечен.

По факту случившегося Истринская городская прокуратура начала проверку. Предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать оценку действиям лиц, которые ответственны за содержание и ремонт сооружения.

Глава городского округа Татьяна Витушева в своих соцсетях уточнила, что мостовое сооружение не являлось аварийным. По предварительным данным, мост частично рухнул из-за паводковой ситуации.

На месте сейчас работают сотрудники администрации муниципалитета, МЧС и ГИБДД. Альтернативный проезд организован через ДНП «Истринские холмы».

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах бетонный забор рухнул на семилетнюю девочку, ребенок погиб на месте.