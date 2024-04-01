Рухнувший бетонный забор убил семилетнюю девочку в подмосковных Мытищах

Прокуратура Московской области взяла на контроль установление обстоятельств гибели семилетней девочки в Мытищах, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Накануне вечером в 1-м Рупасовском переулке было найдено тело ребенка 2016 года рождения. По предварительным данным, на девочку упала бетонная секция забора.

От полученных травм несовершеннолетняя скончалась на месте происшествия.

Проверку, в ходе которой будут установлены все причины трагедии, проводит Мытищинская городская прокуратура.

Ранее сообщалось, что недалеко от садового товарищества в Электростали нашли труп 65-летней женщины.