Автомобильный мост через реку обрушился в Подольске, пострадала женщина
Фото: [Mash]
В подмосковном Подольске обрушился пролет моста через реку Пахру. ЧП произошло в тот момент, когда по мосту проезжала легковушка, сообщил SHOT.
По информации издания, за рулем иномарки была шестидесятилетняя женщина. Она получила серьезные травмы груди и ног, а также ушиб головы.
Все произошло неподалеку от деревни Кутьино. Уточняется, что пострадавшей оказывают помощь медики.
Движение в районе обрушения моста временно закрыто, сообщил в соцсетях исполняющий обязанности главы Подольска Григорий Артамонов.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье загорелся склад с медицинскими товарами.