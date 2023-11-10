Автомобильный мост через реку обрушился в Подольске, пострадала женщина

В подмосковном Подольске обрушился пролет моста через реку Пахру. ЧП произошло в тот момент, когда по мосту проезжала легковушка, сообщил SHOT .

По информации издания, за рулем иномарки была шестидесятилетняя женщина. Она получила серьезные травмы груди и ног, а также ушиб головы.

Все произошло неподалеку от деревни Кутьино. Уточняется, что пострадавшей оказывают помощь медики.

Движение в районе обрушения моста временно закрыто, сообщил в соцсетях исполняющий обязанности главы Подольска Григорий Артамонов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье загорелся склад с медицинскими товарами.