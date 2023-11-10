Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с медицинскими товарами в Подмосковье

Пожарные МЧС ликвидировали открытое горение на складе в Ленинском округе Московской области, сообщила пресс-служба МЧС.

Возгорание произошло сегодня около семи часов утра. Огонь распространился на площади две тысячи квадратных метров. Спустя почти полтора часа пожар был локализован.

К тушению привлечены свыше ста человек и более тридцати единиц техники. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как пишет ТАСС со ссылкой на областной главк МЧС, на горящем складе хранились медицинские товары.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при пожаре в квартире в подмосковном Королеве. По факту случившегося возбудили уголовное дело.