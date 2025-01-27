Автора хита «Вечно молодой» арестовали за тяжкое преступление

Сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» и автора хита «Вечно молодой» Владимира Бурдина арестовали в Екатеринбурге. Об этом пишет Mash.

Музыкант обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с использованием оружия. По решению Свердловского областного суда, он пробудет в СИЗО до 11 февраля.

Инцидент произошел в ноябре 2023 года. Как пишет SHOT, Бурдин напал на человека с ножом, после чего был задержан и направлен на принудительное лечение в психиатрический диспансер. Это не первый подобный случай: в 2017 году он нанес ножевое ранение сотруднику правоохранительных органов в Москве.

Владимир Бурдин был участником коллектива «Смысловые галлюцинации» до 1993 года. Музыкант также известен как автор хита «Вечно молодой, вечно пьяный». После ухода из группы он занимался сольной карьерой. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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