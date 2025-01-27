Скончался заслуженный артист РФ Петр Сорокин

Из жизни ушел Петр Сорокин, заслуженный артист РФ и исследователь творчества Надежды Плевицкой. Об этом сообщили в телеграм-канале минкульта Курской области.

В публикации приводятся слова соболезнования в связи со смертью Сорокина и отмечается его работа по привлечению на проходящий в регион фестиваль им. Надежды Плевицкой «лучших» голосов России, в том числе молодых дарований.

Знавшие заслуженного артиста запомнили мужчину талантливым и ярким представителем своей профессии, который создал десятки проектов, конкурсов, фестивалей, а еще методических изданий и сборников. Информация о дате и месте прощания в публикации не приводится.

Ранее сообщалось о том, что скончался ганский музыкант и фронтмен группы Osibisa Тедди Осеи.