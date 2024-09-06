Автор веб-сериала Mr. Freeman может получить 8,5 года лишения свободы

Автор веб-сериала Mr. Freeman (Павел Мунтян) может получить заочный приговор — 8,5 года лишения свободы за распространение ложной информации о Вооруженных силах Российской Федерации, сообщил ТАСС.

«Прошу признать Мунтяна виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) и назначить ему наказание в виде 8,5 года колонии общего режима. Назначенное наказание прошу считать заочным», — сказал прокурор.

С 26 декабря 2023 года Мунтян находится в розыске МВД России. Согласно данным ТАСС, основанием для возбуждения уголовного дела стала публикация ложных сведений о событиях в Буче в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Маргарита Симоньян засудит «Би-би-си» за ложные сведения о ней.