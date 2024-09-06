Симоньян засудит «Би-би-си» за ложные сведения о ней

Главный редактор медиахолдинга «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян намерена подать иск против «Би-би-си» за ложные сведения о ней в британской пропаганде. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

Симоньян отметила, что британские медиа приписывают ей вымышленные заявления, в частности, призывы к насилию в отношении противников России.

«Британская пропаганда во всей красе и оригинальности. Ничего подобного я, разумеется, никогда не говорила», — написала она.

Директор RT объявила, что собирается подать иск против «Би-би-си» за распространение недостоверной информации.

Ранее сообщалось, что дело против экс-командующего 58-й армией Попова передали в прокуратуру.