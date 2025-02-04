Вице-губернатора Ростовской области арестовали

Ленинский суд Ростова-на-Дону вынес решение отправить под арест вице-губернатора Ростовской области Лилию Федотову, которая обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщило РИА Новости.

Отмечается, что следователь ходатайствовал о заключении Федотовой под стражу на два месяца. Обвинители подчеркивали, что чиновница неоднократно выезжала за пределы РФ, а ее сын с семьей живет в Испании. Суд встал на сторону обвинения, отправив вице-губернатора под арест до 2 апреля 2025 года.

Федотова в свою защиту заявила, что ее поездки за пределы России ограничивались только визитом в Турцию. Она отметила, что страдает от серьезного заболевания, однако этот факт не стал основанием для смягчения меры пресечения.

Следствие подозревает Федотову в привлечении кредитов для нужд Ростовской области на сумму 12 млрд рублей в 2020 году по ставкам, превышающим 6% годовых. Данные действия, по версии обвинения, существенно нарушили требования долговой политики региона и нанесли ущерб бюджету в размере 1,9 млрд рублей.

Федотова свою вину не признает и готова оспаривать обвинения в суде.

Ранее сообщалось, что глава Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина объявила, что уходит в отставку.