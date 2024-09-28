Axios: ЦАХАЛ атаковал лидера «Хезболлы» из-за его нежелания прекратить атаки на Израиль

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по лидеру «Хезболлы» Хасану Насралле из-за его нежелания прекратить атаки на израильскую территорию. Об этом сообщил Axios со ссылкой на представителя власти страны.

Как подчеркивает представитель израильских властей, причиной для атаки стало нежелание Насраллы прекратить отношения с ХАМАС в Газе и остановить боевые действия на севере страны.

«В конечном итоге было принято решение «исключить его из процесса принятия решений», — уточняется в сообщении.

Решение о проведении удара по Насралле обсуждалось впервые перед выездом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Нью-Йорк.

Тогда власти пришли к выводу, что будут готовы нанести удар при первой же удобной возможности.

Ранее сообщалось, что посол России рассказал о жуткой обстановке в Ливане.