Посол России рассказал о жуткой обстановке в Ливане

Посол России в Ливане Александр Рудаков заявил в беседе с RT , что ЦАХАЛ нацелен не только на движение «Хезболла», но и ударяет по мирным районам. Атаки наносят вред всей стране.

Власти Ливана считают действия Израиля агрессией и нарушением суверенитета страны, отметил Рудаков. По его словам, Израиль не освещает свои неправомерные удары по Ливану, хотя совершает их с незавидной регулярностью.

«Так или иначе, проводимые Иерусалимом атаки характерны своей неизбирательностью и уже сейчас наносят колоссальный вред всему Ливану. И вовсе не только «Хезболле», — рассказал он.

«Хезболла» — вооруженная политическая организация, легитимная в рамках Ливана. Лишь одна из: по этой причине объявление войны персонально «Хез» звучит абсурдно, заключил посол.

Напомним, Израиль объявил спецоперацию на юге Ливана. С тех пор не прекращаются обстрелы: ракеты попадают в том числе и жилые здания. В ЦАХАЛ заявили, что бьют только по объектам, где есть члены движения «Хезболла». Однако количество жертв за время обстрелов уже превысило 500 человек. С территорий, где ведутся активные действия, бегут люди. Образовалась огромная пробка из машин.

Ранее россияне из Ливана рассказали о реальной обстановке в стране.