Администрация Киева вступила в переговоры с представителями террористической группы «Хайят Тахрир аш-Шам»* в Сирии с целью завербовать боевиков для операций против России, сообщила турецкая газета Aydınlık.

«Киевская администрация, которая, как выяснилось, сотрудничала с РПК/PYD для проведения тайных операций против российских войск в Сирии, теперь установила отношения с террористами «Хайят Тахрир аш-Шам»*, оккупировавшими Идлиб. Местные источники сообщили, что в последние месяцы украинская делегация посетила Идлиб и встретилась с лидерами террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*, — говорится в сообщении.

Согласно данным газеты, встреча представителей Киева с террористами в Идлибе имела место 18 июня.

В статье также указано, что из-за серьезной нехватки личного состава в ВСУ, Украина активно ищет новые подкрепления для фронта.

В связи с этим неудивительно, что киевский режим сначала выпустил заключенных из своих тюрем, а затем установил тесные связи с террористической организацией PПK/PYD, а позже и обратился к «Хайят Тахрир аш-Шам»* с той же целью.

«Интересно, что украинская делегация призвала освободить радикальных чеченских и грузинских террористов, содержащихся в тюрьме «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Сообщается, что в обмен на их освобождение, «Хайят Тахрир аш-Шам»* было предложено 75 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — добавила газета.

Украина уже была поймана на сотрудничестве с террористами в Африке, поддерживая нападения боевиков на армию Мали, из-за того, что власти этой страны сотрудничают с Россией.

Ранее сообщалось, что СК открыл дела о терроризме в связи с масштабной атакой украинских БПЛА.