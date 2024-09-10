СК открыл дела о терроризме в связи с масштабной атакой украинских БПЛА

Следственный комитет России начал расследование по факту терроризма после массового нападения украинских беспилотников прошедшей ночью, заявила представитель ведомства Светлана Петренко. Об этом сообщил ТАСС.

«В связи с массированной атакой беспилотных летательных аппаратов ВФУ по территории Центрального федерального округа России, в том числе города Москвы, Московской, Тульской, Орловской и Калужской областей, Главным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении.

Рассмотрение дела будет проводиться в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации. Следователи уже начали работу по сбору доказательств, анализу данных и допросу свидетелей. При этом особое внимание уделяется выяснению методов и каналов поставки беспилотников.

Ранее сообщалось, что за ночь в девяти регионах РФ уничтожили 144 украинских БПЛА.