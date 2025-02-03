Azerbaijan Airlines временно приостановила рейсы Баку — Астрахань — Баку
AZAL приостановил рейсы из Баку в Астрахань в целях безопасности полетов
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Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) временно приостанавливает рейсы по маршруту Баку — Астрахань — Баку на неопределенный срок в интересах безопасности авиаперевозок, сообщили в организации.
Как сообщает компания, данные ограничения связаны с периодическим закрытием воздушного пространства над Астраханью (Россия).
Пассажиры, купившие билеты на указанный маршрут, могут без каких-либо штрафов оформить полный возврат денег или изменить направление путешествия.
3 февраля губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил о нападении украинских беспилотников на объекты в регионе, включая объекты топливно-энергетического комплекса. Росавиация также информировала о введении ограничений на прием и отправку воздушных судов в аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска.
Ранее в Казахстане сообщили об отличии расшифровки черных ящиков AZAL от оригинала.