В Казахстане сообщили об отличии расшифровки черных ящиков AZAL от оригинала

Вице-премьер Казахстана, глава комиссии по расследованию авиакрушений Канат Бозумбаев сообщил, что опубликованная в Сети версия расшифровки черных ящиков самолета компании AZAL, потерпевшего аварию под Актау, не соответствует оригиналу, передает Казинформ.

Бозумбаев добавил, что Астана направила в Москву и Баку оригинальные расшифрованные данные с черных ящиков самолета AZAL.

Напомним, самолет Embraer 190, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от Актау на западе Казахстана.

Ранее в интернете появилась информация о якобы расшифровке черных ящиков самолета, потерпевшего аварию в Актау. 16 января Министерство транспорта Казахстана отметило, что комментарии по данным, не имеющим официального подтверждения, не будут предоставлены до выхода предварительного отчета комиссии.