Байден назвал возмутительными ответные российские удары по позициям ВСУ

То, что российская армия наносит ответные удары по позициям украинцев, является возмутительным фактом, так считает президент США Джо Байден. Его точку зрения привело РИА Новости.

На протяжении последней недели российские войска наносили удары по позициям ВСУ и местам базирования оружия большого радиуса действия.

«Это нападение возмутительно и служит еще одним напоминанием о срочности и важности поддержки украинского народа в его защите от российской агрессии», — заявил по этому поводу Байден.

Глава Белого дома добавил, что вскоре на Украину отправится новая партия оружия, поскольку Соединенные Штаты не хотят оставлять Киев без помощи со своей стороны.

Ранее западная пресса заявила, что Байден не успеет потратить все $20 млрд, которые отпущены Конгрессом на помощь Украине. У него осталось слишком мало времени на осваивание этих средств до завершения своего президентства.