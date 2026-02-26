«Байкал» поднялся в небо: наследник легендарного Ан-2 прошел испытания

В небо над Екатеринбургом поднялся наследник легендарного «кукурузника»: опытный образец ЛМС-901 «Байкал» с отечественным двигателем успешно прошел первые летные испытания на аэродроме Уральского завода гражданской авиации. Об этом событии, которое давно ждали в авиационных кругах, официально сообщили в Минпромторге России. Казалось бы, просто очередной самолет, но за ним тянется шлейф великой предшественницы. Чтобы понять масштаб, главный редактор портала AVIA RU Роман Гусаров предлагает вспомнить Ан-2 — машину, выпущенную тиражом более 18 тыс. экземпляров. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, ни один другой советский самолет не производился в таком количестве. И «Байкалу» предстоит надеть ласты своего предка: перед новичком стоят ровно те же задачи, с которыми «кукурузник» справлялся десятилетиями.

Эксперт подчеркнул, что в первую очередь, это связь труднодоступных регионов с большой землей — перевозка пассажиров по местным воздушным линиям. Но этим функционал не ограничивается. Как отмечает эксперт, «Байкал» должен будет патрулировать морские границы и следить за состоянием нефтегазопроводов, тушить лесные пожары и работать в санитарной авиации. И пусть на дворе эпоха беспилотников, для пилотируемого наследника Ан-2 в бескрайних просторах России найдется масса работы, где надежность пилота и живой контроль остаются незаменимыми.

Ранее он заявил, что отечественная гражданская авиация смогла выдержать давление антироссийских санкций.