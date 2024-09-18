Женщина и годовалый ребенок пострадали в ДТП в Химках

Подмосковные росгвардейцы оказали помощь женщине и годовалому ребенку, которые пострадали в ДТП в Химках, сообщила пресс-служба ведомства.

Авария случилась на Молодежной улице. Женщина не справилась с управлением и въехала в припаркованный у обочины грузовик.

Правоохранители незамедлительно вызвали на место бригаду скорой помощи и помогли пострадавшим выбраться из машины.

До приезда врачей росгвардейцы наблюдали за состоянием водителя и маленького пассажира. Когда медики прибыли на место, они осмотрели пострадавших, специалисты заключили, что мама и ее ребенок не получили серьезных травм.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье будут судить водителя, который наехал на остановку в Можайске.