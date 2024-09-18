Татьяна Бакальчук назвала проникновение в офис WB «неудачной попыткой рейдерского захвата»

Татьяна Бакальчук обратилась к правоохранительным органам с просьбой взять ситуацию под контроль, сообщил ТАСС. Сам же инцидент с проникновением неизвестных в главный московский офис маркетплейса она назвала «неудачной попыткой рейдерского захвата».

В связи с перестрелкой в офисе рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по статьям 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» и 213 УК РФ «Хулиганство».

Несколько задержанных в главном офисе WB сопротивлялись аресту. Во время перестрелки пострадали по меньшей мере три человека, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

На место происшествия прибыли три полицейских спецавтобуса, два реанимобиля и одна машина скорой помощи.

Ранее Владислав Бакальчук прокомментировал вооруженный конфликт у главного офиса Wildberries.