Бакальчук прокомментировал вооруженный конфликт у главного офиса Wildberries

В офисе Wildberries в Романовом переулке планировался очередной этап переговоров по финансированию строительства новых складов компании, сообщил телеграм-канал «Москвач».

Согласно данным канала и словам самого бизнесмена, на Бакальчука и его коллег попытались напасть сразу после того, как он прибыл в офис.

«Мы прибыли в офис компании с моими коллегами, однако уже при входе нас атаковала охрана и не известные мне люди, спровоцировавшие вооруженный конфликт. В ходе инцидента раздались выстрелы, и один из моих коллег получил ранения», — сообщил представитель Бакальчука.

Полицейские задержали около 10 участников конфликта в главном офисе Wildberries. После перестрелки несколько человек получили огнестрельные ранения. Один пострадавший находится в критическом состоянии.

После этого сработала пожарная сигнализация, прибыла Росгвардия. Сотрудников Wildberries эвакуировали, а также студентов журфака МГУ, поскольку здание факультета расположено рядом с центральным офисом WB. Всех работников столичных и областных офисов срочно перевели на удаленный режим работы до дальнейших указаний.

Ранее сообщалось, что неизвестные открыли стрельбу около главного офиса Wildberries в Москве.