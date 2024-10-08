Тамбиеву дали 16 лет колонии за рекордную взятку в биткоинах

Балашихинский суд Московской области вынес приговор бывшему следователю СК РФ Марату Тамбиеву, назначив ему 16 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн руб. за получение взятки рекордного размера в биткоинах, эквивалентной примерно 7 млрд руб. Об этом сообщил ТАСС.

Согласно решению, суд признал Тамбиева виновным по части 6 статьи 290 (за получение взятки в крупном размере) и статье 286 (за превышение должностных полномочий) УК РФ, установив ему наказание в виде 16 лет лишения свободы и наложив штраф в 500 млн руб.

По итогу приговора Тамбиеву также запрещено занимать должности в правоохранительных органах после отсидки, он лишен звания майора юстиции.

Его бывшая коллега, экс-следователь Кристина Ляховенко, приговорена к девяти годам колонии общего режима за аналогичные преступления и фальсификацию улик.

Третий обвиняемый, бывший замглавы следственного отдела по Тверскому району Следственного управления по Центральному административному округу Москвы Дмитрий Губин, объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили после смертельного ДТП в Серпухове.