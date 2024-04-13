Балицкий: количество погибших при ударе ВСУ по Токмаку достигло 11 человек

Количество погибших гражданских в результате удара, нанесенного ВСУ по жилому сектору в Токмаке Запорожской области достигло 11 человек. Соответствующее сообщение опубликовал губернатор региона Евгений Балицкий в своих официальных социальных сетях .

В своем посте он сообщил о том, что около 19:00 13 апреля было поднято тело еще одной погибшей из-под завалов дома. Продолжаются также поиски местной женщины и ее малолетнего ребенка, добавил Балицкий. По его словам, на текущий момент в результате украинской атаки погибло 11 местных жителей, еще 2 числятся пропавшими без вести, а 20 – тяжело ранены.

На месте также проводят работы военные следователи Следственного Комитета, которые опрашивают свидетелей и собирают доказательства для последующей экспертизы, сообщило информационное агентство РИА Новости.

Ранее Владимир Рогов заявлял, что под завалами в городе может находиться еще большее количество людей.