Рогов: в Токмаке под завалами могли оказаться люди

В Токмаке после обстрела жилого сектора со стороны ВСУ, под завалами до сих пор могут находиться люди. Соответствующее предположение выдвинул глава местного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов, передает информагентство РИА Новости .

Как до этого сообщал областной губернатор Евгений Балицкий, в результате обстрелов имеются погибшие, в том числе 1 ребенок. Несколько десятков горожан получили ранения, а без газа совокупно осталось свыше 30 частных и многоэтажных домов. Рогов также сообщал, что согласно предварительным данным, шестеро погибли, а не менее 20 были тяжело ранены.

В беседе с журналистами Рогов подчеркнул, что на данный момент известно о гибели шестерых местных жителей. Он добавил, что под завалами может находиться еще большее количество людей.

Разбор завалов на точках попадания украинских снарядов продолжается, сообщил он.

Ранее сообщалось, что десятки жителей Токмака пострадали от обстрела ВСУ.