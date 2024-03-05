Банду лже-газовщиков задержали в Раменском

Злоумышленники выдавали себя за сотрудников газовой службы, обходили квартиры, ссылаясь на проверку газового оборудования, а затем сообщали пожилым людям ложную информацию об утечке и необходимости заменить газовую фурнитуру.

После этого обвиняемые заключали «договор» о техобслуживании, убеждали пенсионеров, что приведут газовое оборудование в исправное состояние. В итоге мошенническим путем лже-газовщики похитили у пожилых людей свыше пятидесяти тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Ход и результаты расследования контролирует Раменская городская прокуратура. Злоумышленников заключили под стражу и домашний арест.

Ранее в Подмосковье задержали двух мужчин, которые подозреваются в краже квадрокоптеров.