Двух мужчин, подозреваемых в краже квадрокоптеров, задержали полицейские в Подмосковье

Сотрудники полиции задержали в Раменском городском округе руководителя и сотрудника пункта выдачи заказов, подозреваемых в краже квадрокоптеров в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что в полицию обратился представитель интернет-магазина с заявлением о краже товара на сумму более пяти миллионов рублей. Так, в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления полицейскими по местам проживания задержаны двадцатиоднолетний руководитель и двадцатидвухлетний сотрудник одного из пунктов выдачи заказов, расположенных в подмосковных Бронницах.

Известно, что в течение нескольких недель злоумышленники заказывали от имени других граждан товар, забирали его, затем оформляли возврат, отправляя на склад пустые коробки. Таким образом, они сумели похитить квадрокоптеры, одежду и часы.

Так, в отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Одному из злоумышленников избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а другому — заключение под стражу.

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