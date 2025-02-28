Банк Citigroup по ошибке перевел клиенту $81 трлн

Ошибку, судя по всему, сделал работник отдела платежей. Он попытался сделать перевод на счет одного из клиентов и отправил туда $81 трлн. Человек, который отвечает за проверку транзакций перед их обработкой, не выявил ошибки и подтвердил операцию. Ситуацию удалось заметить только через полтора часа, когда третий сотрудник увидел остаток средства на счетах банка. Он немедленно доложил о произошедшем, и через несколько часов после неправильного перевода он был отменен. Деньгам так и не удалось покинуть стены финансового учреждения, поскольку окончательное одобрение перевода должно было произойти в начале следующего рабочего дня.

«Хотя этот эпизод не оказал никакого влияния на банк или нашего клиента, он подчеркивает наши постоянные усилия по устранению ручных процессов и автоматизации контроля», — указали журналистам в руководстве Citigroup.

Это самая большая ошибка банка за прошлый год. Помимо нее, было сделано девять подобных, каждый раз на сумму, превышающую $1 млрд. Во всех случаях ошибки своевременно выявлялись.

Ранее в США обвинили Северную Корею в хищении средств с биржи ByBit. С нее было украдено криптовалюты Ethereum на сумму в $1,5 млрд. По утверждению Федерального бюро расследований, к хищению причастны хакерские группы, которые сотрудничают с КНДР и получают финансирование от северокорейского руководства.