Банки начали блокировать подозрительные покупки на маркетплейсах от 150 тыс. рублей

Российские банки вводят новый рубеж защиты от киберпреступников, но для рядовых клиентов это может обернуться неожиданной блокировкой платежа. По словам финансиста Андрея Бархоты, под пристальное внимание теперь попадают крупные покупки на маркетплейсах — на суммы от 150 тыс. рублей и выше. Эта мера является частью системной борьбы с мошенничеством и призвана уравнять правила безопасности для всех операций: будь то снятие наличных, перевод или оплата в интернет-магазине. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его словам, суть нововведения заключается не только в отслеживании конкретной суммы, но и в анализе финансового поведения клиента. Если человек, который годами тратил на онлайн-шопинг скромные суммы, внезапно пытается купить что-то в десятки раз дороже, автоматические системы банка вполне могут расценить это как подозрительную активность. Особенно это касается приобретения дорогостоящей техники — холодильников, телевизоров или ноутбуков, которые часто становятся целью для злоумышленников, пытающихся похитить чужие деньги.

Эксперт отметил, что последствия такой политики двойственны. С одной стороны, она действительно создает дополнительный барьер для мошенников и защищает средства граждан. С другой — создает ощутимые неудобства для честных покупателей, которые сталкиваются с отказом в оплате в самый неподходящий момент. Не каждый готов к тому, что долгожданная крупная покупка будет зависеть от одобрения службы безопасности банка.

По его мнению, чтобы избежать проблем, клиентам теперь стоит заранее уведомлять свой банк о планируемой крупной покупке или быть готовыми к звонку на горячую линию для подтверждения операции. Это цена за усиление безопасности — переход от безусловного доверия к системе тотальной верификации, где даже законная покупка требует дополнительного доказательства своей легитимности.

Ранее сообщалось, что при крупных покупках на маркетплейсах россияне столкнулись с блокировками.